Caen célèbre les 70 ans de sa libération

Il est 11h30, ce 9 juillet 1944, au lendemain d’importants bombardements sur le nord de Caen : plus d’un mois après le débarquement des premières forces alliés sur les plages de Normandie, les Canadiens et les Britanniques entrent dans Caen par le quartier de la Maladrerie. 115 000 d’entre eux sont déployés pour venir à bout de 10 000 Allemands. Puis, c’est la rive droite qui voit l’arrivée des Alliés le 19 juillet. Dans la foulée, les communes de Louvigny, Ifs, Cormelles-Le-Royal et Fleury-sur-Orne sont aussi libérées.

Après une émission spéciale en mairie de Caen, montée par Tendance Ouest, les cérémonies se poursuivent en cet fin d'après-midi :

à 17h30, vernissage de l'exposition "Caen été 1944, la vie continue", à la mairie, salle du Scriptorium

à 18h30, 70e lever des couleurs, place Monseigneur des Hameaux, avant un recueillement dans l'abbaye aux hommes en mémoire des civils.

à 21h, concert NormandD-Day par le choeur universitaire récional de Caen Basse-Normandie, place Saint-Sauveur

à 22h30, le Bal de la libération, place Saint-Sauveur.

En vidéo, l'ancien maire de Caen, Jean-Marie Girault et l'historien Jean Quellien.



Jean Quellien sur la libération de Caen en 1944 par TENDANCERADIO