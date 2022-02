76540. Concerts de la Région : un bilan "extrêmement positif"

Bien que la météo fut assez capricieuse, l'événement fut une réussite : plus de 13 groupes se sont succédés dont six têtes d'affiche nationales et internationales (Skip the use, Martin Garrix, Ayo, Gaëtan Roussel, Texas et Metronomy). Cette réussite fut aussi un tremplin pour les trois groupes de lycéens qui animèrent le petit festival. La soirée du vendredi 4 juillet fut le plus gros succès sur ces quelques jours : pour la majorité du public, il s'agissait de la fin du lycée et des résultats du bac. Ils sont venus fêter cela et sont pour beaucoup dans l'affluence record : 70 000 personnes pour Skip The Use et Martin Garrix. L

"Un succès sans l'armada"

Nicolas Mayer-Rossignol dresse un bilan "extrêmement positif". Cette réussite donne sans conteste une bonne image de la Région.". Martin Garrix laisse derrière lui un message valorisant pour la ville de Rouen: "Le plus gros spectacle que j'ai fait, et de loin, dans toute ma vie. 70 000 personnes, merci Rouen, merci la France!"

Qui a dit que la Haute-Normandie n'était pas une terre de musique?