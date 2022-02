76540. Rouen : Panne électrique à la gare, les voyageurs attendent

"Nous sommes arrivés à 6 h 15 ce matin. Et depuis, nous attendons." Gaëtan et Julien sont dans l'embarras. Ils stationnent devant la gare depuis des heures. "Au départ, le problème était indéterminé. Puis on nous a dit que c'était un problème de rupture de caténaire." Pour les deux amis et leurs collègues, le problème est de taille : responsables de colonies de vacances, ils doivent aller chercher des enfants dans toute la France : "Nos parents nous appellent de partout, ils sont inquiets pour les enfants", s'exclame Julien.

Alors que des centaines de voyageurs attendent devant la gare, des dizaines d'autres restent à l'intérieur et demandent conseil aux gilets rouges : "Le problème est intervenu dans le tunnel à la sortie de la gare.C'est vraiment le pire moment, à l'heure de pointe", soupire cet agent SNCF.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le problème n'est toujours pas réglé et les trains accusent toujours des retards de plusieurs heures. Des autocars de substitutions ont été mis à disposition pour se rendre à Oissel.