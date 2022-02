Rouen : L'étourdi de Molière, un spectacle "fourbe fourbissime"

"La compagnie alterne créations contemporaines et classiques, explique sa directrice Catherine Delattres. Depuis 1997 nous participons régulièrement à ce festival de plein-air à l’aître St Maclou. L’étourdie a été monté spécialement pour l’occasion car je souhaitais faire résonner cet élément du patrimoine littéraire dans ce lieu historique."

Jouée pour la première fois en 1653 à Lyon, c’est une des premières comédies de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière mais elle annonce cependant déjà le génie du maître qui combine ici une grande variété de ressort burlesque : comique de mot, de situation ou procédés farcesques : "C’est la première fois que notre compagnie joue du Molière. J’ai choisi cette pièce car elle porte en elle tout ce qui fera le style de Molière. On assiste à la naissance d’un auteur avec L’étourdi."

Riche en rebondissements

Les six comédiens professionnels, par un jeu de masques et de travestissement incarnent les 12 personnages de la pièce dans un mouvement enlevé avec un talent certain. Quoique la pièce repose sur une intrigue amoureuse assez complexe, l’énergie et la vérité des personnages permet de se plonger rapidement dans cette fiction riche en rebondissements et de se laisser surprendre par les ressorts inventifs de Molière.

"Jouer du Molière nécessite l’usage d’une vaste gamme d’expressions corporelles. Il fallait transposer l’esprit de l’époque de Molière avec les codes corporels contemporains. J’ai souhaité ne fournir aux acteurs qu’un canevas et des hypothèses de travail, pour leur laisser une grande liberté. Leurs propositions de gags et de mimiques sont venues enrichir naturellement le texte. C’est ainsi que je conçois la mise en scène : comme un échange avec les comédiens." Explique le metteur en scène.

Imbroglios et effet comique garantis

Les différents actes s’articulent grâce à des intermèdes de pitrerie et d’acrobatie en hommage à la comedia dell’arte. Le masque lui-même s’invite à la partie : "On sait que Molière jouait masqué, mais nous n’avons pas d’indications pour les autres comédiens. J’ai pris le parti de masquer les trois vieux de la pièce car ce sont les Pantalone caractéristiques de la comedia dell’arte. De même le décor est sobre – une simple estrade- mais les costumes sont généreux. La costumière a revisité les codes de l’époque grâce à des vêtements caricaturaux qui permettent d’identifier facilement les personnages." En résulte une pièce virevoltante, enthousiasmante et burlesque à découvrir sans attendre.