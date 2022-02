Les mauves rechaussent leurs basket, ce lundi 28 juillet, pour un entraînement au complexe sportif Postaire à 16h30. Les handballeurs du Cotentin ont six semaines pour se préparer à leur tout premier match en Pro D2, qui aura lieu le vendredi 12 septembre, face à Billère.

L'équipe a enregistré trois départs, en fin de saison dernière, et six arrivées chez les joueurs. Mais le staff autour des joueurs a lui aussi évolué : Nicolas Lemmonier remplace Stéphane Grout au poste de directeur sportif, depuis juin dernier. A 42 ans, l'ancien arrière droit à la JSC va soutenir le coach, Sébastien Leriche, sur le plan humain. Il est là rappeler les règles de groupe et les valeurs du sport :

La JS Cherbourg de retour à l'entraînement Impossible de lire le son.

Pour Nicolas Lemmonier, il va falloir trouver un équilibre entre le recadrage et complicité, avec les joueurs, afin d'obtenir le savant mélange de la cohésion de groupe, aux côtés de l'entraîneur :

La JS Cherbourg de retour à l'entraînement Impossible de lire le son.

Et pour apprendre à se connaître, les joueurs de la JS Cherbourg seront en stage à Siouville-Hague les 9 et 10 août. Leur premier match amical, face à Cesson, club de LNH, est programmé le 13 août. Calendrier complet des matches amicaux et de la préparation à retrouver ici.