VIDEO : revivez l'arrivée de la Solitaire à Cherbourg

Tendance Ouest a pu filmer l'arrivée de Jérémie Beyou dans la grande rade de Cherbourg, puis celle d'Alexis Loison au port.

Les réactions audio des skippers

Jérémie Beyou a remporté sa troisième Solitaire du Figaro. Il est aussi arrivé premier de la 4e et dernière étape, mercredi 2 juillet à Cherbourg. Sous un beau soleil mais une mer agitée, notamment au large du Cotentin, où l'on trouve les plus forts courants du monde... Le Raz Blanchard :

Une Solitaire 2014 en demi-teinte pour les Bas-Normands. Fabien Delahaye, parmi les favoris, a subi une avarie, il termine 30au général et confie avoir eu du mal à rentrer dans la 4e étape :

Vainqueur de la première étape, le Cherbourgeois Alexis Loison termine finalement 9, à la même place qu'en 2013, après une dernière étape ratée :

Un Normand est sur la 3e marche du podium au général, le Havrais Charlie Dalin, sur Normandy Elite Team :

Nicolas Jossier, skipper de Granville, était attendu par sa famille sur les quais. Il termine 21e de cette Solitaire, 27e de cette étape, juste derrière Alexis Loison :





Pruvot et Ahrweiller sur les quais

La Caennaise Claire Pruvot n'a pas pu reprendre la course pour sa 4e et dernière étape, son bateau nécessite trop de réparations. Elle a donc suivi les skippers à bord du navire suiveur, l'Etoile. Et a des envies de revanche !

Quant à Joan Ahrweiller, qui a dû lui aussi d'abandonner avant la fin, il s'agissait de sa dernière Solitaire avant quelques années. Il va se consacrer à des projets personnels, son contrat avec la Région Basse-Normandie touchant à sa fin :