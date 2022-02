Notre recette terre et mer de la semaine : plancha de tomates et calmars

Pour 4 personnes



6 tomates allongées

500 g de petits blancs de calmars (ou seiche)

2 citrons verts

5 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail hachée

1 cuillère à café de gingembre frais pelé et haché

10 brins de ciboulette

Sel

Poivre au moulin



Ouvrez vos blancs de calmars en deux et mettez-les à plat. Pratiquez des incisions en losange sur la face interne de la chair avec la pointe d’un couteau. Si vous avez des blancs de calmars de bonne taille, taillez des carrés de 5x5 cm environ dans la chair.

Lavez les tomates et taillez-les en quatre tranches égales.

Coupez un des citrons verts en 8 quartiers.

Pressez le deuxième citron vert et versez le jus dans un bol. Ajoutez l’ail, le gingembre et l’huile d’olive.

Salez, poivrez et mélangez.

Mettez votre plaque à chauffer à feu vif. Au bout de 5 minutes, déposez-y vos tomates et vos blancs de calmars. Laissez cuire 2 minutes de chaque côté.

Ajoutez les citrons verts que vous cuirez 30 secondes de chaque côté.

Disposez dans un plat, saupoudrez de ciboulette

ciselée et servez avec la sauce.