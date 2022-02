Avec un succès phénoménal, plus de 200 000 spectateurs lors des tournées précédentes et des audiences record pour cette troisième édition sur TF1, The Voice est actuellement en tournée. Les 8 plus belles voix de la nouvelle saison se produisent sur scène pour une série de 25 concerts exceptionnels !

Stacey, Manon, Elodie, Igit, Wesley, Amir, Maximilien et Kendji, le grand gagnant de cette saison se partagent la scène des plus grandes salles de France, une expérience inédite et importante pour ces jeunes talents.







The Voice Tour au Zénith de Caen Impossible de lire le son.

Ce soir à Caen, c'est Yohann Fréget qui assure la première partie du concert qui débutera dès 20h.