Le CHU mène sa campagne de communication "Avant l'été, faites vous dépister" ce mercredi 2 juillet. Patients et volontaires peuvent découvrir le Centre de Dépistage de l'hôpital et en profiter pour se faire dépister anonymement et gratuitement.

Le dépistage est possible jusqu'à 17 h. Pour se faire dépister, rendez-vous dans les nouveaux locaux au rez-de-jardin du pavillon Dévé.