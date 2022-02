76231. La métamorphose du centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil

Sur le site d'Elbeuf, la métamorphose est en marche. Le plus gros chantier hospitalier de Normandie doit être terminé dans un an, à l'été 2015. Depuis janvier 2013, la société Eiffage construit plusieurs extensions au centre hospitalier. Des extensions imaginées par l'architecte Patrick Le Moeme, du cabinet Ataub DPLG, situé à Bois-Guillaume.

L'enjeu est avant tout pratique et fonctionnel, devant répondre aux attentes des patients, qui se comptent en dizaines de milliers. Benoît Hue, ingénieur qui supervise une partie du chantier, décrypte les travaux en cours : "Il s'agit dans un premier temps de passer de 80 % de chambres avec deux lits à 80 % de chambres individuelles. Ensuite, ces travaux prévoient la fermeture du site de Martot, dans l'Eure, et le rapatriement des Soins de Suite et de Réadaptation sur le site d'Elbeuf. Enfin, nous sommes en train de construire une extension pour le service d'hémodialyse et pour les Urgences." Pour mesurer l'ampleur du chantier, un chiffre suffit : de 30 000m2 , le site d'Elbeuf devrait passer à 45 000 m2.

Fin des travaux en juillet 2015

L'enjeu est ensuite esthétique. L'architecte Patrick Le Moeme résume : "L'idée était de changer l'image de l'établissement qui commençait à dater, avec un centre hospitalier construit en 1988. Nous avons voulu donner une image plus contemporaine à ces extensions avec de nouvelles formes architecturales."

Les nouveaux bâtiments seront livrés à l'automne 2014. Le service d'hémodialyse pourra alors fonctionner normalement. Viendra ensuite la restructuration des bâtiments existants pour changer les chambres doubles en chambres individuelles. La dernière étape interviendra entre octobre 2014 et juillet 2015 avec l'extension des Urgences.

L'ensemble du chantier coûte 29 millions d'euros, dont 26 proviennent de l'établissement via l'autofinancement. Un chiffre loin des 60 millions d'euros imaginés initialement.