Basket : Ifs parie sur la jeunesse

Quatre joueuses se sont engagées chez le récent troisième de Nationale 1, potentiellement amené à évoluer en Ligue 2 en septembre. Pauline Bétis (19 ans) et Ophélie Létin (18 ans) ne seront pas beaucoup dépaysées puisqu’elles jouaient à quelques kilomètres d’Ifs la saison dernière. Les anciennes Mondevillaises seront amenées à avoir un rôle conséquent en N1, une division qu’elles fréquentaient déjà avec le centre de formation de l’USOM.

Les deux autres arrivantes proviennent de Ligue 2. Elodie Pelissou, 21 ans, affichait des statistiques modestes avec Reims (11 minutes, 1,2 point et 1,5 rebond par match au poste d’ailière). Laury Aulnette, d’un an son aînée, avait des responsabilités supérieures à Charnay (16 minutes, 4,4 points et 2,3 rebonds par match également en tant qu’ailière).