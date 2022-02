Produisez le premier album de l'artiste normand Niko

Niko est un artiste bien implanté dans le paysage musical normand. Après avoir écumé les salles de concert et les festivals de la région, l'artiste s'est révélé avec un premier extrait "Boomerang" destiné à soutenir les salariés d'Honeywell à Condé sur Noireau. Succès au rendez-vous plus de 1000 singles écoulés en seulement quelques semaines. Un beau parcours qui le mènera jusqu'en première partie du groupe français, 'Hyènes', emmené par Denis Barthe et Jean-Paul Roy, (ex-musiciens de Noir Désir).

Pour concrétiser sa carrière, Niko sollicite le financement participatif avec la plateforme "KissKissBankBank" afin de produire "Mon Premier Album". Chaque internaute est libre d'apporter sa contribution. Le donnateur recevra en retour une contribution. L'objectif est d'atteindre 3 000€. Une fois réalisé, retrouvez 8 titres rocks français. Pour soutenir le chanteur normand rendez-vous ici