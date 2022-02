Solitaire du Figaro : les skippers attendus mercredi matin

La 4e et dernière étape de la Solitaire du Figaro 2014 sera raccourcie ! Les organisateurs ont décidé d'écourter la course de 90 milles en raison de la météo, car des vents très faibles sont attendus dans la nuit de mercredi 2 à jeudi 3 juillet.

Le parcours entre Les Sables d'Olonne et Cherbourg de 490 milles, soit environ 900 km, n'en fera donc plus que 400, avec une arrivée des premiers skippers mercredi 2 juillet dans la matinée. Les 36 concurrents se dirigeront directement vers le port du Cotentin après être passé à l'est du Cap Lizard. Ils ne longeront pas les côtes de l'Angleterre comme prévu.

Des skippers fatigués



"Cette décision joue également la prudence compte tenu de l'état de fatigue des marins après trois longues étapes et déjà deux nuits agitées en mer sur cet ultime parcours dans une zone à fort trafic maritime", ont indiqué les organisateurs, selon l'AFP.



Ce mardi 1er juillet, à 11h12, les trois Bas-Normands encore en lice restaient loin de la tête : Fabien Delahaye 13e, Alexis Loison 24e, Nicolas Jossier 33e.