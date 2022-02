Le Tour de France 2014 en chiffres

Après son passage remarqué dans la Manche en 2013 et... avant son retour dans la région en 2016 (?) le Tour de France s'élancera de Grande-Bretagne pour l'édition 2014 qui débute ce samedi 5 juillet.

198 coureurs seront au départ de la 101e édition du Tour de France, soit 22 équipes de neuf sportifs.

3.664 km constituent le parcours cette année.

662 communes sont traversées par le parcours de la grande boucle.

1.450 lits seront disponibles sur chaque étape pour accueillir cyclistes et les membres de l'organisation.

10 médecins urgentistes seront dépêchés sur place pour accompagner le peloton durant ces semaines de course.

14.000 gendarmes sont mobilisés pour cette 101e grand boucle.

170 véhicules composeront la fameuse caravane publicitaire.

14 millions d'objets seront distribués par la caravane publicitaire.

12 millions de spectateurs sont attendus le long des routes du parcours. Chiffre de référence relevé l'année dernière.

6h30, c'est le temps moyen durant lequel les spectateurs restent sur les bords de route à l'occasion du passage du peloton.

Le Tour sur Tendance Ouest

L'actualité de la Grande Boucle est à suivre tous les jours sur Tendance Ouest, du samedi 5 au dimanche 27 juillet inclus.



Du lundi au vendredi

- Etape et programme du jour à 8h50

- Résultats et résumé du jour à 18h50



Samedi et dimanche

- Etape et programme du jour à 9h45

- Résultats et résumé du jour à 18h45



