Soldes : Le e-commerce aussi fait ses promos

Fondé en 2012 par deux cousins, Grégory et Charles Saint-Ouen, So Inside fait dans le mobilier et la décoration d’intérieur. Des canapés aux lits en passant par les meubles, une grande partie des produits - “exclusivement en noir et blanc car ce sont des couleurs intemporelles” - sera remisée. “Nous soldons les produits en stock avant l’arrivée des nouvelles collections”, explique Charles Saint-Ouen.



1 200 visites par jour



Même topo chez Cristèle Perez, grand-quevillaise fondatrice en 2007 de Jour de bonheur (articles de mariage). “Je solde beaucoup d’articles et notamment tout mon stock enfants à - 60 %.” Et quant au fait de ne pas avoir une vraie vitrine, Christèle Perez n’en pâtit visiblement pas: “Je reçois 1 200 visites par jour. Quel commerce de Rouen peut se targuer d’autant de visites ?”