Avranches, 3 mois après l'élection, le maire veut apaiser le climat

De la mise en place des rythmes scolaires à la dépollution de l'usine à gaz en passant par l'épineux dossier des déchets, la gestion du scriptorial et l'US Avranches. Le maire et ses adjoints ont fait le point hier sur l'avancée de nombreux dossiers en cours. "On joue la transparence", rappelle le maire à plusieurs reprises.

David Nicolas dont l'objectif était aussi d'apaiser les tensions existant avec l'opposition mené par l'ancien maire de la Ville et actuel président de la communauté de Communes.