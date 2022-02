A Deauville, l'aéroport sur une trajectoire favorable

L'aéroport de Deauville poursuit son développement : une nouvelle liaison hebdomadaire sera ouverte à partir du mois de novembre à destination des Canaries. Mais ça n'est pas tout, car la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, qui a en charge la gestion de l'aéroport, s'attend à une année 2015 particulièrement favorable : cinq à six nouveautés vont ainsi être annoncées dans les prochains mois, a-t-on appris cet après-midi. Il faudra néanmoins attendre pour en savoir plus...