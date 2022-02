Festival Au Foin de La Rue : Les Ogres de Barbak fêtent leur 20 ans de carrière !

20 ans de carrière, ça se fête ! Avec près de 700 000 albums vendus, ils reviennent en 2014 avec un nouvel album au nom évocateur, Vous M’emmerdez, et avec une tournée anniversaire. Ils le font, bien évidemment, sur ce qui reste leur terrain de jeu de prédilection : la scène ! C’est sur la route en jouant, tout le temps, partout et sous de multiples formes [près de deux mille concerts recensés…] que les Ogres ont rencontré, fidélisé et élargi leur public, et notamment en variant, régulièrement, les propositions artistiques qu’ils lui font.

Retrouvez les Ogres de Barbak en concert événement ce samedi 5 juillet sur la scène du festival Au Foin de La Rue à Saint Denis de Gastine.