Feu d'artifice de voitures mythiques

Pour cette 7ème édition, Mustang et véhicules de l'après guerre sont à l'honneur. Les voitures arrivent de toute la France mais aussi de l'étranger (GB, Espagne...). DS, Alpine, Porshe 356,... on retrouve les classiques. D'autres voitures plus originales sont également présentes. (voir notre galerie photos). De nombreuses animations musicales ponctuent la journées pour un vrai plongeon dans les années folles

Pour les enfants, des structures gonflables sont prévues. Et pour les gourmands, gauffres et chichi sont proposés... une vraie fête familiale!

L'inauguration s'est déroulée vers 12h en présence du maire, Joël Bruneau et de sa première adjointe, Sonia de la Provôté. Le nouveau président des vitrines de Caen, Eric Delaunay était présent.

Retrouvez la suite du programme et plus d'informations par le lien: Rétrofestival