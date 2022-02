Le jeune voleur reconnait une centaine de délits

Mardi dernier 24 juin, sur Alençon, un automobiliste avait croisé sa voiture… qu'il s'était fait voler la veille.

Trois jeunes Ornais et Mayennais de 17 à 19 ans étaient à bord. Poursuivis par les policiers alençonnais, ils avaient abandonné le véhicule et ont pris la fuite à pied à Arçonnay, avant d'être appréhendés par les gendarmes et placés en garde à vue.

L'un d'eux, majeur, a finalement reconnu avoir participé à une centaine de vols, vols de véhicules, de carburant, dégradations, depuis le début de cette année dans l'Orne, la Sarthe, la Mayenne et la Manche.