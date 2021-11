Tourisme : les professionnels anglo-normands misent sur l'originalité

C'est devenu presqu'une marque de fabrique pour les professionnels du tourisme anglo-normand. Il faut toujours plus surfer sur l'originalité et surtout le décalé. Et pour le coup, on ne manque pas d'idées sur place.

Jeudi 16 septembre par exemple, le manoir de Sausmarez à Guernesey, ouvre ses portes aux amateurs d'épouvante. Il passe pour l'un des plus hantés de Grande Bretagne. Et on s'y presse pour découvrir les esprits du château. Un succès puisqu'il faut désormais réserver à l'avance.

A jersey, c'est un drôle de festival aussi qui démarre ce week-end (18-19 septembre). Pour la troisième fois, le "Branchage film festival" devrait attirer les foules en misant sur des projections dans des lieux insolites. Les spectateurs pourront voir des films dans une chapelle, à bord d'un bateau ou même dans des box à chevaux!

En plus loufoque enfin, l'hôtel White House, situé sur l'île d'Herm, prépare un cluedo géant. Les clients devront résoudre un meurtre mystérieux et démasquer l'assassin. Et ça marche. De nombreux touristes s'imaginent déjà en Hercule Poirot à la mi-octobre.

Tout ça pour dire que le décalé paye et que nos voisins anglo-normands l'ont bien compris. Pour séduire les touristes, il faut aussi les surprendre. Une méthode qui mériterait de dépasser les frontières des îles anglo-normandes.

Bonus / Ci-dessous, la version AUDIO en un clic.