Ils viennent du Maroc, de Turquie, d'Algérie, d'Italie, du Portugal, de Grande Bretagne ou de Roumanie et son entrée dans la communauté nationale :

Traditionnelle cérémonie d'entrée dans la citoyenneté, ce jeudi soir 26 juin, en préfecture de l'Orne, pour 46 nouveaux français, issus d'une vingtaine de pays, sur les 5 continents.

La République vous accueille comme ses filles et ses fils, leur a dit le préfet, qui leur a remis leurs documents (avec déclaration des Droits de l'Homme et Constitution de 1958), au terme d'une cérémonie toujours très émouvante, avec Marseillaise et discours, sous les ors de l’État.

Belaïd Ahmed, arrivé d'Algérie en 1980 :

Cérémonie d'entrée dans la citoyenneté pour 46 nouveaux ornais

Tom Hassan, qui a quitté le Soudan, en guerre :