Habitué des longs efforts, le Havrais Patrick Malandain a rempilé en remportant la Mil'Kil, une course de 1000 km entre Saint-Malo et Sète dans l'Hérault. Le tout en 8 jours, 4 heures et 13 minutes, une performance encore jamais réalisée jusqu'ici. Il a battu le record de l'épreuve de 12 heures.

Pour réaliser un tel exploit, le 2e de l'édition 2013 n'a dormi que 28 h sur l'ensemble de l'épreuve.