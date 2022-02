Sortir en région : lundi 30 juin

Le groupe cherbourgeois Monochrome vient de publier son premier Ep en version CD. Vainqueur il y a quelques mois du tremplin Leclerc de Tourlaville avec Tendance Ouest, ces talents de la scène régionale sont fiers de partager leur compositions avec le public normand. Le nouvel EP de Monochrome est disponible sur leur page facebook et en commande sur le site monochrome-cherbourg.wix.com





Demain mardi matin, SYNERGIA vous ouvre les portes du Forum digital, atelier d'innovations numériques de Caen la mer de 8h15 à 13h ! Vous pourrez y parler entre autres, de French tech à Caen, des Cantines Numériques ....

En quelques mots : start-up, pépinière d'entreprises innovantes, coworking, démonstrations, business, réseau des Cantines Numériques, animations et formations …

Rencontrez les entreprises, dénichez des savoir-faire innovants, découvrez les animations, le coworking, les salles de réunions, visioconférence...





Et puis profitez du mois de juillet pour voir le spectacle equestre « de la terre à la scène » à Juvigny sous Andaine. Vous découvrirez à la ferme de la michauidère les 30 chevaux de trait (percherons, cobs normands, bretons, shire) destinés au spectacle. Parcours autour du cheval de trait et spectacle équestre «de la terre à la scène» à suivre. Visite libre dès 9h et spectacle à 15h15. Infos sur www.lamichaudiere.fr