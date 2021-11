Affaire Woerth : “espionnage” ou pas ?

En quoi est-ce 'difficile” ? Selon Woerth, c'est à cause de l'opposition : 'Je pense que le PS devrait baisser au niveau de l'agressivité, c'est extraordinairement inquiétant.” Martine Aubry a répliqué en accusant Woerth d'avoir 'un problème avec la vérité”. A quoi le ministre a répondu: 'Pourquoi voulez-vous que je démissionne, je n'ai rien à me reprocher, je bénéficie du soutien de la majorité présidentielle !” Pendant ce temps, l'enquête tournait au scandale politique général. L'Elysée avait-il réellement chargé les services de contre-espionnage d'enquêter, au mois de juillet, sur les journalistes et les sources du 'Monde” (ce journal ayant publié une lettre de Woerth à propos de Patrice de Maistre) ?

Le 14 septembre, le quotidien annonçait qu'il allait porter plainte contre X pour violation du secret des sources, estimant que l'enquête de l'Elysée était illégale : “S'affranchir ainsi des règles de la simple justice est la solution qu'a imaginée l'Elysée pour circonscrire l'incendie”, écrivait l'éditorial. Démenti de l'Elysée : la présidence de la République n'a “jamais donné la moindre instruction” en ce sens







