Les Art'zimutés débutent en Off dès ce mardi

Toute cette semaine, les animations Off se succèdent avant le lancement officiel des Art'zimutés. Du cirque, des spectacles et des concerts sont programmés aux Pieux et à Cherbourg avant les 2 jours de festival à Collignon avec Ayo ou les Fatals Picards par exemple.

Vous pouvez acheter vos places pour les spectacles uniquement, ou juste les concerts ou encore pour l'ensemble. Retrouvez toutes les informations sur la programmation et la billeterie sur www.lesartzimutes.com Vos places peuvent être achetées dès à présent.

Ecoutez Benjamin Flambard, de l'association organistrice Musique en herbe, nous parler de cette édition anniversaire: