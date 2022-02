Rouen : course-poursuite avec un Géorgien

Il est 0h45 ce mardi 24 juin lorsque les policiers sont requis pour le vol d'une roue de voiture place Carnot à Rouen. C'est la Brigade Canine qui se rend sur les lieux et aperçoit une Peugeot 206 prendre la fuite en direction du pont Corneille.

Alors que le véhicule suit la Peugeot, un autre véhicule de police se tient à la sortie du pont, au niveau du quai de Paris. La Peugeot se dirige vers ce véhicule et fait une manœuvre pour l'éviter. L'homme continue son chemin vers la rue de la République, la rue du Général Leclerc en empruntant les voies du Teor et se dirige vers l'hôtel de ville.

Des clients d'un bar bousculés

Il emprunte ensuite la rue Saint-Hilaire et se retrouve bloqué par plusieurs voitures. L'homme ne s'arrête pas là, il décide de monter sur le trottoir, et de traverser la terrasse du Sun Bar, dont les clients sont obligés de se pousser pour ne pas être happés par le véhicule. Les vitres de la Peugeot se brisent lorsqu'ils heurtent les chaises et les tables du bar. L'homme, né en 1985 et demeurant à Rouen, grille un feu rouge et termine sa course près du CHU.

Il a été interpellé par les policiers qui ont constaté que la roue volée était bien dans son coffre. Alcoolisé, il avait 0,80g d'alcool par litre de sang. L'homme, d'origine géorgienne, était recherché pour obligation de quitter le territoire depuis octobre 2012. Il dispose du permis russe mais pas de l'européen, nécessaire pour conduire en France.

Il a été placé en garde à vue pour vol, refus d'obtempérer et défaut de permis de conduire.