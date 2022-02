76540. Rouen : l'Ecoquartier Flaubert officiellement lancé

Ce soir, les élus devraient déclarer d'intérêt communautaire l'Ecoquartier Flaubert. C'est l'étape logique après l'étude d'impact et les réunions publiques tenus depuis plusieurs mois.

L'écoquartier Flaubert prévoit la reconversion des friches et un quartier mixte partagé entre logements, commerces et espaces publics. Il devrait accueillir à terme 10 000 habitants, salariés et usagers sur une surface de 450 000 m2.

Pour rappel, l'écoquartier Flaubert devrait s'étendre de l'avenue Jean Rondeaux à l'est, rue de la Motte au sud, rue Bourbaki à l'ouest, quai de France et boulevard Béthencourt au Nord.