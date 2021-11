Rendez-vous des elfes et des orcs à Merville-Franceville les 18 et 19 septembre

Un saut d'un week-end dans un monde peuplé d'elfes, de dragons, d'orcs et de hobbits : vous ! Costumé et maquillé, choisissez votre camp et participez au scénario structuré par l'équipe de bénévoles de l'association Raidtolkien.



Cette année, les deux clans des Brasiards et des Venguins se retrouvent à Merravilla et cherchent à éradiquer le Grand Dragon, sur fond de rivalité et de combats de créatures ! Le marché médiéval animera les milliers de visiteurs attendus, au côté d'espaces de drôles de jeux de rôle et reconstitutions d'un univers passionnant et... fantastique !





Pratique : Samedi 18 et dimanche 19 septembre sur la plage de Merville-Franceville. 06 71 34 35 79



