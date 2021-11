Caen Expo-congrès : de nouveaux challenges en vue

Qu'est-ce que Caen Expo-Congrès exactement ?

Caen Expo-Congrès est une Société d'économie mixte (SEM). C'est une entreprise qui organise à Caen des événements comme la Foire mais également toutes les manifestations qui ont lieu tout au long de l'année au Parc des Expositions et au Centre des Congrès. La Ville de Caen est l'actionnaire majoritaire de cette société mais elle n'est pas seule. Il y a également des entreprises privées partenaires.



Après le départ de Philippe Bertin, la candidature de Guy Ros a été retenue pour diriger Caen Expo-Congrès. Une page de se tourne ?

De très nombreux candidats s'étaient manifestés lors de la procédure de recrutement. Le Maire, avec l'appui de ses collaborateurs, a choisi un homme de grande expérience.



Quels sont les points forts de Caen Expo-Congrès ?

Le point fort de la SEM, c'est la Foire de Caen. C'est même un peu trop son point fort ! Elle représente près de 60% de son chiffre d'affaires annuel. Le challenge que nous avons, c'est garder la capacité de la SEM à animer cette foire mais aussi lui permettre de développer plus d'activités tout au long de l'année.



Le tourisme d'affaire est plutôt le point faible de Caen Expo-Congrès ?

“Augmenter notre capacité à accueillir des congrès est effectivement sur la feuille de route du nouveau directeur. Un bureau des congrès va d'ailleurs être mis en place pour faciliter les choses. C'est un gros challenge à court terme. Ce dernier aura vocation à recevoir toutes les demandes et à y répondre. Jusqu'à maintenant, nous avions dans le domaine du tourisme d'affaire un certain nombre de handicaps : un Centre des Congrès datée, une offre hôtelière un peu faible, mais elle est en train de se renforcer, et puis nous n'utilisions pas assez Internet. Nous voulons dorénavant travailler de façon plus étroite avec l'office de tourisme pour que nous puissions faire de véritables offres aux opérateurs avec des package attractifs.”



Reconstruire le Centre des Congrès est une piste ?

“Créer un Centre des Congrès de novo, cela nécessiterait des investissements extrêmement lourds. Nous travaillons à des solutions intermédiaires”.



Financièrement, comment se porte Caen Expo-Congrès ?

“En 2009, le chiffre d'affaires de Caen Expo-Congrès était de près de 6 millions d'euros. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement le chiffre, c'est la marge. Et nous allons avoir à travailler sur ce problème de la marge.”



Une vie, six dates

. 3 octobre 1951 Naissance à Renazé (Mayenne)

. 1976 Mariage à Précey (Manche)

. 1979 Diplômé de radiologie

. 1996 Premier combat politique avec le référendum sur le TVR

.1998 Elu au Conseil Général du Calvados

. 2008 Elu à la Ville de Caen

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire