1ère Fou'art à tout culturelle à Mondeville

CREA accueille une trentaine d'artistes professionnels de la région et met à leur disposition ses quatre scènes (salle de spectacles, chapiteau, scène extérieure, CREA'Bus la scène itinérante). Les compagnies proposeront des extraits de spectacles et des animations.

Cet événement est l'occasion de découvrir des artistes et des spectacles mais aussi de passer un moment convivial de rencontre et d'échange.

Seront aussi au programme: des tables rondes et des rencontres. Le programme complet est à retrouver sur www.crea-spectacles.com

Rendez-vous en famille (dès 1 an) de 10h à 19h dimanche 22 juin à Mondeville. Participation libre.

Ecoutez Florence Bailleul, directrice de CREA à Mondeville: