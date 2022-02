Vitesse et dérapages : le Trike Drift débarque dans la Manche !

Connaissez-vous le Trike Drift ? La discipline est née au milieu des années 2000 en Nouvelle-Zélande et est arrivée en France il y 6 ans. Il s'agit d'une sorte de tricycle pour adulte, "fabrication maison" ! Le trike est composé de roues en PVC (roues de kart) à l'arrière et d'une roue de BMX ou de VTT enfant à l'avant. Fin mai, une association s'est créée dans la Manche afin de mettre en contact les pratiquants : Trike Drift Cotentin.

Mario Kart grandeur nature

Au ras du sol, les pratiquants s'élancent au sommet de routes pentues... Le trike drift roule de 30 à 50 km/h en moyenne. Le but est de réaliser des figures, les routes sinueuses sont donc appréciées ! "On peut tourner sur soi même une, deux, trois fois... Au début il faut y aller en douceur, mais c'est ça plaît facilement !" explique Yann Samson, vice-président, qui concède que la discipline a des ressemblances avec... Mario Kart, les peaux de bananes en moins !

Session dimanche 22 juin

Dans le Cotentin, les "trike drifteurs" se retrouvent à la montagne du Roule de Cherbourg ou sur la routes des Moulinets, à Herqueville, pour pratiquer. "Ce spot est agréable car nous savons précisemment combien de voitures sont garées en bas de la côte et peuvent potentiellement remonter (la route mène à un restaurant, ndlr). La sécurité, c'est capital. Nous prévenons que nous sommes là avec des panneaux. Et puis il y a les protections et le casque pour les pratiquants".

Avant l'ouverture des licences, au moins de septembre, Trike Drift Cotentin propose de découvrir ce sport pendant l'été, comme par exemple dimanche 22 juin, à 14h00, aux Moulinets (commune d'Herqueville, dans la Hague).

BONUS AUDIO : Yann Samson explique ce qu'est le Trike Drift