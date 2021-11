Les casinos bas-normands à la peine

Copyright photo: Joa-Groupe service presse: Tous droits réservés 2010:

2 éléments ont attaqué le marché des casinos bas-normands. Tout d'abord, la conjoncture économique et la crise qui ont réduit le nombre de joueurs et leur panier moyen, ensuite l'ouverture du marché des jeux en ligne au début de cette année. Actuellement il n'est pas encore possible de jouer à des jeux de casinos en ligne (hors poker) mais cela a touché les casinos en dur.

Explications des solutions élaborées par le casino de Saint-Aubin pour s'en sortir avec Louis-Sébastien Jacquel-Blanc pour Tendance Ouest.