Rouen : course-poursuite avec un jeune de 14 ans

En pleine nuit ce jeudi 19 juin, Police secours patrouille place Henri IV lorsqu'elle aperçoit une Renault Kangoo sortir de son stationnement. Le conducteur semble jeune et les policiers décident de le contrôler.

La voiture part alors en trombe, s'engage rue des Charrettes, grille un stop, et s'enfuit rue du Généra Giraud. Le jeune perd alors le contrôle du véhicule qui se couche au sol, sur le côté gauche, continuant sa route et détruisant sur son passage les vitrines d'un magasin d'électricité.

Le jeune ne s'arrête pas là. Il prend la fuite à pied, longe le Théâtre des arts et se cache dans un buisson à l'angle du quai de la Bourse. Né en 1999 et demeurant à Bihorel, il a été interpellé et placé en garde à vue.

Il avait emprunté le véhicule de sa mère sans la prévenir. La propriétaire du magasin d'électricité a porté plainte contre lui.