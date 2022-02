Bonne table : Ho Lamian, un nouveau regard sur la cuisine chinoise

Ho Lamian a choisi de prendre le contre-pied de cette cuisine devenue trop quotidienne. Ce restaurant de cuisine chinoise ne sert que des lamians, ces pâtes chinoises étirées à la main apparues en Chine au VIIe siècle.



Copieux et savoureux



Rue piétonne, soleil à son zénith, terrasse chaleureuse... tous les ingrédients sont réunis pour un bon déjeuner succulent. La commande est rapide et les restaurateurs agréables. La cuisine ouverte sur la rue permet de les admirer étirer les pâtes avant de les servir.



En entrée, plusieurs salades sont proposées mais mon attention se porte sur les bouchées au porc et les raviolis aux crevettes, le tout pour 6 € maximum. Je choisis ces dernières, savoureuses. Vient l’heure du plat. Pendant qu’un ami jette son dévolu sur un wok de lamians aux raviolis aux porc, je préfère le même wok aux raviolis de crevettes. Tous les plats oscillent entre 9,5 et 11,5 €.

La chaleur de ce midi nous a conduit à éviter les lamians dans leur bouillon. Le mélange des saveurs est réussi et les lamians, plus épaisses et goûteuses, changent des habituelles nouilles chinoises. On ressort du restaurant conquis. Assurément, une cuisine chinoise à découvrir.



Pratique. 243 rue Eau de Robec à Rouen. Tél. 02 76 28 50 87.