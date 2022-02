Une Hérouvillaise s'installe dans le 3 000 m steeple français

A Montbéliard, dimanche 8 juin, elle est devenue championne de France du 3 000 m steeple, en établissant un nouveau record national en 9’54’’91. Il y a encore un an, dans la même épreuve, son chrono affichait 10’45”.

“Je suis heureuse d’avoir battu mon modèle, Claire Perraux, la référence en France sur cette distance, confie la principale intéressée. J’en ai bavé pour arriver à ce niveau et je suis contente de voir que les jambes et le mental ont suivi.”

Cette performance lui a offert dans la foulée une première sélection en équipe nationale, dimanche 15 juin, à l’occasion des Jeux méditerranéens à Aubagne. Elle a alors terminé première de sa course en 10’01’’. “Je suis ravie car je n’avais jamais oser mener une course de bout en bout.” Et la jeune hérouvillaise “ne compte pas s’arrêter là”.