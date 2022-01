Sortir dans l'Orne : jeudi 19 juin

Sur les pas de nos libérateurs à Alençon est un rendez-vous d'Histoire et de mémoire proposé par la Fondation de la France Libre et l'association Vive la Résistance. Présentation de véhicules anciens et des expositions à voir toute cette semaine. Retrouvez toutes les infos sur vivelaresistance.fr



Ce jeudi soir, à 20H30 projection du documentaire Donner / Recevoir suivie d'une rencontre et d'un échange avec 3 personnes transplantées du rein et 2 personnes de la coordination hospitalière de Flers dans le cadre de la journée du don d'organe. C'est au cinéma du casino de Bagnoles de l'Orne.



L'association sportive automobile du Bocage organise ce dimanche la 34ème course de côte d'Exmes. Le samedi soir de 16:00-19:15 : Vérifications qui continueront dimanche matin de 7h15 à 10h. La course en elle-même débutera dimanche à 13h30. Remise des prix à 19h.

