Brouains : sa voiture chute de 30 mètres

Un spectaculaire accident de la route s'est produit ce mercredi 18 juin sur la commune de Brouains, près de Sourdeval. Pour une raison encore indéterminée, un automobiliste âgé de 40 ans, qui circulait seul, a perdu le contrôle de son volant, vers 7h50.

Sa voiture est sortie de la route et a terminé sa course en contrebas, dans un ravin, à une trentaine de mètres plus bas, selon les pompiers. L'homme est parvenu à s'extraire du véhicule mais il aura fallu le concours de l'hélicoptère Dragon 50 de Granville pour parvenir à remonter le blessé, l'endroit, escarpé, étant difficilement accessible pour les secours.

La victime souffre de plusieurs traumatismes au thorax, à la cheville, au genoux... Elle a été médicalisée sur place par le SMUR de Vire puis transportée en ambulance vers le centre hospitalier. "Son état ne nécessitait pas de transport immédiat vers les CHU de Caen ou Brest" précisent les sapeurs-pompiers.