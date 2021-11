Tv News: Ma Chaîne sport attaque!

Jamel Debouzze va écrire une série et produire une série pour Canal+. Cette série s'appelera "Tiekar" comme Quartier en verlan. Elle sera diffusé courant 2011 et comportera pour la 1ère saison 12 épisodes de 26 minutes.

La série Spartacus Blood and Sand qui avait fait scandale aux Etats-Unis il y a quelques semaines va être prochainement diffusé sur la chaîne Orange cinéma et séries. Cette série revisite la légende de Spartacus avec de nombreuses scènes de violences et de nus. A voir ou pas dès le 3 octobre en prime time sur Orange cinéma et séries.

Ma chaîne sport qui appartient au groupe Numéricable attaque en justice la Ligue de football professionnelle et demande 27 millions de dédommagement. La raison? La suspendue des retransmissions de Ligue 2 sur Ma Chaine sport. Selon Nicolas Rottkoff, le directeur de MCS, "Nous n'avons pas été traité de façon correcte": fin de citation. A noter que seul 1 match de Ligue 2 par journée est actuellement retransmis et c'est sur la chaîne Eurosport du groupe TF1 chaque lundi soir.

Ma sélection TV pour ce soir: Lyon/Schalke, 1er tour de la Ligue des champions sur TF1