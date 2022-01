Fête de la Musique à Granville, J-3, clin d'oeil à la Coupe du Monde

Le samedi 21 juin à Granville, Tendance Ouest fêtera avec vous la musique, l'été, le D-Day (surprise...) et l'équipe de France de foot... sur la place Fontaine Bedeau à partir de 19h00.

Cigale Do Brazil

Les granvillais de la batucada Cigale Do Brazil ont accepté l'invitation de Tendance Ouest pour un clin d'oeil musical à la Coupe du Monde de foot qui se déroule actuellement au Brésil. Au lendemain de la rencontre France - Suisse, nous encouragerons... le plus fort possible l'équipe de France depuis Granville pour la suite de la compétition internationale.

Un océan... de drapeaux

Pour envoyer une photo de soutien unique à notre équipe nationale, apportez vos drapeaux... de toutes les couleurs ! (drapeaux français, normands, bretons,...).

Le Brésil à Granville

La batucada - du mot batuque qui signifie « battre en rythme » - est la forme exclusivement percussive du samba, né dans les bidonvilles de Rio. Elle est jouée, vécue et reconnue dans tout le Brésil... et à Granville avec Cigale Do Brazil, le 21 juin !