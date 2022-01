La région Basse-Normandie organise sa fête de la musique à l'Abbaye aux Dames à Caen

La Région fête la musique normande. A l’occasion de la fête de la musique le 21 juin prochain, la Région Basse-Normandie s’associe au FAR et aux quatre salles de musiques actuelles de la région pour proposer seize concerts gratuits, dès 16h, à l’Abbaye-aux-Dames à Caen.



Au programme :

De multiples espaces scéniques : les spectateurs sont invités à de nombreux rendez-vous dans l’enceinte de l’Abbaye-aux-Dames : que ce soit au sous-sol, dans le cloître, dans le parc ou dans les salles d’expositions en accès libre, tous les lieux sont investis.

16 formations régionales répondront présentes pour satisfaire tous les goûts et tous les publics. Du spectacle pour enfants avec Olifan en passant par l’Orchestre de Basse-Normandie jusqu’au métal de Headcharger, tous les styles seront représentés. Les visiteurs pourront également se laisser séduire par la douce voix de la jeune Rakia, la pop de Two Bunnies in Love, le hip-hop de reschcaencamps, ou la chorale Lady Sedona et bien d’autres !

Ecoutez Florent Pauger, membre organisateur