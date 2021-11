Lady Gaga a tout raflé aux MTV Video Music Awards

Le titre le plus récompensé de la cérémonie est "Bad Romance" avec 7 récompenses (clip de l'année, vidéo d'une artiste féminine, meilleur clip pop, meilleur clip dance, meilleure chorégraphie, meilleure réalisation et meilleur montage).

Lady Gaga a profité de la cérémonie pour annoncer le titre de son futur album qui s'appelera "Born this Way", il sortira au début de l'année 2011.

D'autres artistes ont aussi eu des récompenses durant cette soirée: Beyoncé (avec Lady Gaga), Eminem, Justin Bieber, 30 seconds to mars, the black keys, JAY-Z et Muse.

Retrouvez le palmares complet ci-dessous: