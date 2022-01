Skip The Use, Hollysiz, Maceo Parker en concert à la Luciole pour la rentrée 2014

La scène de musique actuelle alençonnaise, la Luciole a dévoilé sa programmation pour la rentrée 2014. Parmi les artistes programmés, retrouvez Skip The Use le 3 octobre, AlB, le jeudi 9 octobre, Medi le 16 octobre, Peter Peter le 23 octobre, Hollysiz le 25 octobre, Birth of Joy le 6 novembre, Maceo Parker le samedi 12 novembre et plein d'autres. Une belle programmation qui couronne les 20 ans d'existence de la Luciole.

L'ouverture de la billetterie est ce mardi 24 juin à 14h, sur place ou par téléphone au 02 33 26 53 72 ou par internet sur www.laluciole.org