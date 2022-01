Trois renforts arrivent au CBC

Selon le coach du Caen Basket Calvados Hervé Coudray, il fallait "amener plus de leadership à l'équipe, travailler l'adresse avec l'arrivée d'un shooter à 3 points et renforcer la dimension athlétique du groupe". C'est ce qui semble avoir été fait avec le recrutement effectué.

Philippe Da Silva

Actuellement âgé de 34 ans, Philippe Da Silva évolue au poste de meneur. Il a passé les deux dernières saisons au SPO Rouen en Pro B, en tant que titulaire, signant à plusieurs reprises des séries de 12 passes décisives par match. Il mesure 1,90 m, ce qui fait de lui un joueur plutôt grand pour son poste. En 2010-2011, il a notamment été élu MVP français en Pro B, alors qu'il portait les couleurs d'Evreux. Possédant la double nationalité franco-portugaise, il a participé à deux reprises à l'Eurobasket (2007 et 2011).



Etienne Plateau

Natif de Caen et ancien joueur du CBC en jeunes, Etienne Plateau portait cette saison les couleurs de Quimper en Nationale 1, où il jouait depuis deux ans. Il tournait à 9,9 points (37,7% aux tirs), 3,6 rebonds, 3,2 passes décisives et 1,7 interception de moyenne, pour 10,1 d’évaluation cette saison. Agé de 28 ans, il mesure 1,92 m et joue au poste d’arrière.



Jean-Philippe Ludon

Cet intérieur de 2 m débarque de Cognac où il tournait à plus de 10 points de moyenne cette année. Evoluant au poste d’ailier fort, il a notamment été champion de France de Pro B en 2007 avec Vichy. Agé de 30 ans, Jean-Philippe Ludon peut s’appuyer sur une solide expérience, acquise notamment en Pro B sous les couleurs de l’ESSM Le Portel.