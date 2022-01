Le ministère n’a retenu qu’un seul et unique critère : celui de la pauvreté*. Dans le Calvados, restent prioritaires : Caen, Colombelles, Honfleur, Hérouville Saint Clair et Lisieux. Ne sont plus considérés comme prioritaires : Bayeux, Saint-Germain la Blanche Herbe, Fleury sur Orne, Ifs, Vire.

*pour figurer dans cette liste, il fallait que plus de la moitié de la population vive avec moins de 11 250 euros par an.