Carla, une vie secrète contre Carla et les ambitieux

Par Laurent HOUSSAY pour l'AFP: Copyright 2010: Tous droits réservés:

Seules quelques "bonnes feuilles" de "Carla - Une vie secrète", l'enquête de Besma Lahouri, ont été publiées par l'hebdomadaire Marianne (300 pages chez Flammarion). Le livre, qualifié de biographie non autorisée puisque l'auteur n'a pu rencontrer l'épouse du président, sort en librairie mercredi.

L'ancienne mannequin est décrite par des "ex" ou des proches comme une "tigresse" ou une "Don Juane" qui vivait comme une "amazone". Son ami-photographe et papparazo Pascal Rostain estime qu'elle est surtout "fleur bleue" et un collaborateur de l'Elysée voit en elle une "anti-Lady Diana".

Besma Lahouri a souhaité comprendre "le rôle de Carla Bruni aux côtés de son mari, le président de la République". "C'est une enquête journalistique et 80% des personnes que j'ai interrogées sont nommément citées", a-t-elle expliqué à l'AFP. L'auteur s'est rendue à Milan, Vérone, New York et au Cap Nègre et a rencontré des dizaines de proches de Carla Bruni-Sarkozy, des photographes de mode aux stylistes, en passant par des parlementaires français.

Elle évoque aussi dans son ouvrage le rapport de Carla Bruni à la chirurgie esthétique et à ses praticiens.

Besma Lahouri a indiqué à l'AFP que Pierre Charon, conseiller de Nicolas Sarkozy, avait tenté de la dissuader de poursuivre ses investigations pour publier le livre et fait état de certaines obstructions de l'entourage de Carla Bruni-Sarkozy.

"J'avais un rendez-vous calé avec la mère de Carla, la veille elle l'a annulé en me disant que sa fille lui avait ordonné de ne pas me rencontrer", a-t-elle souligné.

Selon son éditeur, "il s'agit d'une enquête sans connivence, ni parti pris" et Flammarion assure que l'ouvrage a été longuement soumis à ses avocats afin d'éviter tout souci judiciaire.

L'autre livre, "Carla et les ambitieux" (éditions du Moment), d'Yves Derai (journaliste et éditeur indépendant) et de Michaël Darmon (journaliste de France 2 accrédité à l'Elysée), limite son propos à la vie de Carla comme épouse du président de la République.

L'ex-top-modèle, toujours chanteuse et désormais actrice dans le dernier film de Woody Allen, se raconte et parle longuement de sa vie auprès de Nicolas Sarkozy qu'elle a épousé en février 2008.

Ces dernières semaines, des rumeurs, démenties par les auteurs, étaient allées bon train, affirmant que cet ouvrage (autorisé et donnant largement la parole à Carla Bruni-Sarkozy) avait été purement et simplement commandé par l'Elysée comme un contre-feu à la sortie peut-être plus embarrassante du livre de Besma Lahouri.

Avant même la sortie de ces deux livres, des journaux britanniques ont commencé à en faire leurs choux gras. "Les secrets de Carla Bruni : le livre qui secoue la France" titrait samedi en Une le Times de Londres sous une grande photo de Mme Bruni-Sarkozy. "Fidèle en amitié et inconstante en amour", peut-on lire en pages intérieures du très sérieux quotidien.