Son 1 : En guise d'ouverture d'émission, nous avons reçu les membres du club recevant du CS Carentan, Gérard Tilly (président), Hervé Bidoyen (Manager) et Stéphane Chaillou (entraîneur) pour un focus sur le club :

Tendance foot : Revivez l'émission spéciale Coupes de la Manche ! Impossible de lire le son.

Son 2 : Tous les résultats de la journée de samedi, avec les victoires de Granville (U13), Côte de l'Espace (U15), St-lô (U18 fem), Côte des Isles (Fem à 7) ou encore du SM Haytillon "C" (Réserves.Dis) et du FC Nouainville (District) avec les interviews sorties de terrain de F.Torres (La Haye) et S.Caillot (Nouainville)...

Tendance foot : Revivez l'émission spéciale Coupes de la Manche ! Impossible de lire le son.

Son 3 : Tous les matchs du dimanche passés en revue avec les interviews en plateau des héros Urvillais du jour, champions de la Manche 2014, Eric Pierredon (entr), Fred Catherine (cap) et Baptiste Lelong auteur d'un triplé lors du succès face à l'ES Plain de Joel Renouf, lui aussi présent en plateau avec beaucoup de fair play (3-2).

Tendance foot : Revivez l'émission spéciale Coupes de la Manche ! Impossible de lire le son.

Son 4 : Nous avons reçu les représentants du corps arbitral. Des arbitres qui ont assuré des matchs de qualité dans leur ensemble tout le week-end.

Tendance foot : Revivez l'émission spéciale Coupes de la Manche ! Impossible de lire le son.

Son 5 : Si les 12 finales se sont déroulées dans une formule novatrice, les instances départemantales y ont largement contribué. Nous avons reçu Yvon Guerlavais, Vincent Dubourg, Jacques Gromelon (conseiller général- commission sports) et Jean-Pierre Louise (président District)

Tendance foot : Revivez l'émission spéciale Coupes de la Manche ! Impossible de lire le son.

Son 6 : Pour terminer, et dans la détente, les acteurs du football manchois ont donné leur avis sur l'équipe de France à quelques heures du départ du Mondial pour les Bleus :