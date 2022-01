Musique : ces Normands qui chantent le Brésil

Le groupe ne va pas passer inaperçu cet été : alors que tous les Français auront les yeux rivés vers Rio et la Coupe du Monde 2014, les sept musiciens amènent, par leur musique, un peu de Brésil en terre tricolore.



Amoureux de la samba



Le déclic a eu lieu il y a plusieurs années. “Tous, à un moment, nous sommes tombés sous le charme de la musique brésilienne”, raconte la chanteuse Hélène Argo.

Les Français aussi, qui, au lendemain de la finale France-Brésil en 1998, apprennent à aimer la musique brésilienne. “À Paris, il y a eu à ce moment là de plus en plus d’amoureux de la samba et de la roda desamba, un style de formation que l’on retrouve au Brésil”, se rappelle Antoine Arroyo.

Forts de ce Mondial organisé sur la terre originelle de la samba, les musiciens devraient être heureux. Antoine Arroyo se méfie mais convient qu’il s’agit d’un “bon coup de projecteur sur le pays”.

Côté terrain, le cœur de ce petit-fils d’un entraîneur du FC Rouen balance: “La France ou le Brésil, ce serait vraiment bien.”