Tv News du 23 septembre

Une fois n'est pas coutume, nous commençons ce Tv News avec les chiffres de la diffusion des quotidiens qui sont tombés vendredi pour le 1er semestre 2010. Selon l'OJD, la diffusion payée a augmentée de 2% avec des augmentations pour Le Figaro qui reste le premier quotidien de France et surtout l'équipe qui augmente sa diffusion de 4.9%.

Arlette Chabot a quitté la direction de l'information de France 2 il y a peu. Elle rebondit sur la chaîne de la TNT Public Sénat où elle animera une chronique politique chaque jour dans le journal de 22H. A découvrir dès ce soir. En parallèle elle garde la présentation d'A vous de juger sur France 2.

Jean-Michel Larqué est de retour à la Télé... Pas sûr M6 avec Thierry Roland mais sur l'Equipe TV désormais chaque lundi soir à 19H dans l'émission France Foot. Jean-Michel doit être un passionné de Télé... Ce n'est pas possible autrement, car rappelez-vous, il a déclaré il y a 1 semaine qu'il prendrait le temps de faire une pause... Pause d'une semaine donc...

Geneviève de Fontenay a trouvé son producteur pour son spectacle de Miss. Après avoir travaillé avec Endemol... Elle travaillera désormais avec le groupe Lagardère Entertainment pour la réalisation et la production de son concours de Miss et d'un documentaire qui sera diffusé sur... on ne sait pas encore mais plusieurs chaînes ont déclaré leur intérêt... On parle beaucoup de M6 en tout cas...

Enfin, le site ozap.com nous informait ce week-end des films qui seront diffusés cette année sur TF1. A découvrir donc tout au long de l'année: les 3 films: la mémoire dans la peau avec Matt Daemon, Bienvenu chez les ch'tits, Ratatouille de Walt Disney/Pixar, Harry Potter et l'ordre du phoenix, Asterix aux jeux Olympiques ou encore Je suis une légende avec Will Smith. Une large place est donc donnée aux films américains.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: "Je préfère manger à la cantine", documentaire très intéressant ce soir sur France 3.