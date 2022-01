Solitaire du Figaro: Delahaye dans le coup avant le retour vers Roscoff

La deuxième étape de la solitaire du Figaro entre Plymouth et Roscoff est loin d'avoir rendu son verdict. Si Yann Elies est en tête de la flotte depuis le début, il est poursuivi par une meute de jeunes loups affamés. Au 1er rang de ces affamés, Jérémie Beyou et Fabien Delahaye, 3ème et 2ème du général avant le départ de l'étape, à 8h ce matin, ces deux là étaient tellement proche l'un de l'autre qu'ils auraient pu prendre le café ensemble et tout ça à moins de 0,6 miles du leader.

Mais où est le leader du général?

Pour répondre à cette question, il fallait redescendre dans le classement et s'arrêter à la 17ème place mais à moins de 2 miles des leader pour retrouver Alexis Loison au millieu d'un gros paquet de bateaux. Le cherbourgeois est plus en retrait mais attention, lors de la première étape, il avait fait preuve d'un grand sens tactique pour venir coiffer tout les favoris sur le retour vers Plymouth. *

Pour les autres Bas Normands, c'est en revanche plus compliqué. Si Joan Arhweiller a dû abandonner, Nicolas Jossier (22ème) et Claire Pruvot (33ème), eux, sont déjà assez loin respectivement à plus de 2 et 5 miles de Yann Eliés.